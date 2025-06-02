Гидрометцентр рассказал об аномальных осадках, выпавших в РТ

Весной в Татарстане зарегистрировали 11 новых температурных рекордов, а в мае осадки значительно превысили средние показатели, сообщил "Татар-информу" начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Он отметил, что в марте и апреле температура была выше нормы на 3–6 градусов, при этом в марте осадков выпало около 70% от нормы, а в апреле — 130%. В мае температура держалась около нормы — примерно 14 градусов по республике и 14,7 в Казани.

Количество осадков в мае составило в среднем 61 мм, что на 50% выше нормы, а в Казани — 98 мм, что более чем в 2,5 раза превышает норму. В то же время на юго-востоке республики зафиксировали дефицит осадков — 50-60% от нормы. В большинстве районов, особенно на западе, наблюдалась хорошая влажность.