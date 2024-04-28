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Гидрометцентр предупреждает о похолодание до -1 градуса в Татарстане

В Татарстане ночью 30 апреля похолодает до -1 градуса
Гидрометцентр предупреждает о похолодание до -1 градуса в Татарстане

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В Татарстане похолодает до -1 градуса в ночь на 30 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В субботу, 27 апреля, на территории РТ стояла жара. Температура варьировалась от +25 до +30 градусов. В воскресенье температура пошла на спад и составляет в районе +22...+27 градусов.

В понедельник, 29 апреля, не ожидается жары и пойдет небольшой дождь. Ночью минимальная температура составила +5..+10 градусов, а днем +12..+17 градусов.

Во вторник, 30 апреля, местами ожидается дождь и северо-западный ветер 3–8 м/с. Его порывы утром и днем местами будут достигать до 13 м/с. Ночью температура опустится до +3...+8 градусов, а в восточных районах республики 0...+5 градусов. Местами на почве заморозки до -1 градуса, а днем до +13...+18 градусов.

В среду, 1 мая, ожидается облачная погода, небольшой и умеренный дождь. Ночью +5...+10 градусов. Днем +13...+18 градусов.

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