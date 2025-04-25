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Герой из Челнов с позывным Горец получил сразу четыре награды за службу в зоне СВО

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Боец из Набережных Челнов с позывным Горец удостоен четырех наград за службу в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «Татар-информ».

Вот какие медали получил военнослужащий:

  • Медаль участника СВО — за личное участие в боевых действиях.

  • Медаль «За разминирование» — за обезвреживание взрывных устройств.

  • Медаль Суворова — за эффективную координацию блокпостов, эвакуацию раненых и действия при атаках дронов.

  • Медаль «За вклад в укрепление обороны» — за работу на оборонительных рубежах.

Горец начал службу еще в начале 2000-х в Чечне. Сейчас он служит в должности заместителя командира взвода комендантской роты.

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