Герой из Челнов с позывным Горец получил сразу четыре награды за службу в зоне СВО
Боец из Набережных Челнов с позывным Горец удостоен четырех наград за службу в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «Татар-информ».
Вот какие медали получил военнослужащий:
Медаль участника СВО — за личное участие в боевых действиях.
Медаль «За разминирование» — за обезвреживание взрывных устройств.
Медаль Суворова — за эффективную координацию блокпостов, эвакуацию раненых и действия при атаках дронов.
Медаль «За вклад в укрепление обороны» — за работу на оборонительных рубежах.
Горец начал службу еще в начале 2000-х в Чечне. Сейчас он служит в должности заместителя командира взвода комендантской роты.
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