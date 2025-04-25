Герой из Челнов с позывным Горец получил сразу четыре награды за службу в зоне СВО

Боец из Набережных Челнов с позывным Горец удостоен четырех наград за службу в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «Татар-информ».

Вот какие медали получил военнослужащий:

Медаль участника СВО — за личное участие в боевых действиях.

Медаль «За разминирование» — за обезвреживание взрывных устройств.

Медаль Суворова — за эффективную координацию блокпостов, эвакуацию раненых и действия при атаках дронов.

Медаль «За вклад в укрепление обороны» — за работу на оборонительных рубежах.

Горец начал службу еще в начале 2000-х в Чечне. Сейчас он служит в должности заместителя командира взвода комендантской роты.