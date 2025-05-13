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Генсек ОИС Хусейн Таха посетил Болгарский архитектурно-исторический комплекс

В рамках визита в Татарстан генсек ОИС Хусейн И...

пресс-служба Госсовета Татарстана

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Во время визита в Татарстан генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха посетил Болгарский архитектурно-исторический комплекс — один из главных духовных центров России. Поездка была направлена на развитие диалога с мусульманскими общинами страны.

В сопровождении представителей властей гость ознакомился с деятельностью Болгарской исламской академии, где проходят обучение студенты из разных стран. Также он побывал в музее Булгарской цивилизации, где представлена история древнего государства, сыгравшего ключевую роль в распространении ислама в Поволжье.

Особое внимание Таха уделил музею Корана, где представлен самый крупный печатный экземпляр священной книги в России. Уникальный Коран, созданный в Италии, весит более 500 килограммов.

Визит подчеркнул значение Татарстана как важного центра исламского образования и культурного наследия для всего мусульманского мира.

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