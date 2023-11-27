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Геннадий Онищенко озвучил главные симптомы заражения коклюшем

Геннадий Онищенко озвучил главные симптомы заражения коклюшем

Фото: открытые источники

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В Роспотребнадзоре назвали основные признаки заражения коклюшем, пишет "КП". Вспышки заболевания санитарные врачи фиксируют в Челябинске, Томске, Петербурге, Татарстане и ряде других регионов РФ.

Врач Геннадий Онищенко предупредил, что в особой группе риска - дети в возрасте до 2 лет.
Симптому включают в себя нарастающий спазматический кашель, раздражение горла, рост температуры тела, ощущение нехватки воздуха.

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