Геннадий Онищенко озвучил главные симптомы заражения коклюшем

В Роспотребнадзоре назвали основные признаки заражения коклюшем, пишет "КП". Вспышки заболевания санитарные врачи фиксируют в Челябинске, Томске, Петербурге, Татарстане и ряде других регионов РФ.

Врач Геннадий Онищенко предупредил, что в особой группе риска - дети в возрасте до 2 лет.

Симптому включают в себя нарастающий спазматический кашель, раздражение горла, рост температуры тела, ощущение нехватки воздуха.

