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Генерал Баранов заявил, что есть план по ликвидации Зеленского

Генерал Баранов заявил, что есть план по ликвидации Зеленского

Фото: открытые источники

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Генеральный инспектор Минобороны России вице-президент АВН, заслуженный деятель наук России, Татарстана, профессор, член Союза писателей России генерал-полковник Валерий Баранов в интервью "Царьграду" рассказал о судьбе Владимира Зеленского.

Полковник считает, что украинского лидера должны ликвидировать, решение об этом на Западе уже принято, а последствия обязательно свалят на Россию.

Российский лидер Владимир Путин не раз говорил, что наша страна такими методами не действует, это не помешает тем же США, где намечаются выборы, использовать событие с удачным покушением на Зеленского в пропагандистских целях.

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