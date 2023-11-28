Генеральный инспектор Минобороны России вице-президент АВН, заслуженный деятель наук России, Татарстана, профессор, член Союза писателей России генерал-полковник Валерий Баранов в интервью "Царьграду" рассказал о судьбе Владимира Зеленского.

Полковник считает, что украинского лидера должны ликвидировать, решение об этом на Западе уже принято, а последствия обязательно свалят на Россию.

Российский лидер Владимир Путин не раз говорил, что наша страна такими методами не действует, это не помешает тем же США, где намечаются выборы, использовать событие с удачным покушением на Зеленского в пропагандистских целях.