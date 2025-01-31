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Гастроэнтеролог развеяла мифы о вредности сала

Из-за высокой калорийности людям с лишним весом...

pixabay.com

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Сало — популярная закуска, вокруг которой ведутся споры о его пользе и возможном вреде. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт Лаборатории «Гемотест», отмечает, что этот продукт является натуральным источником витамина D, пишет «Samaraonline24».

По её словам, этот витамин способствует усвоению кальция и фосфора, укрепляет иммунитет, поддерживает нервную систему и снижает воспалительные процессы. Некоторые исследования также указывают на его возможную роль в профилактике рака, диабета и болезни Альцгеймера. В составе сала также присутствует холестерин, необходимый клеткам организма, а особые соединения помогают ему лучше усваиваться.

Кроме того, сало богато омега-3 жирными кислотами, важными для нормальной работы организма. Однако его употребление стоит ограничить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также тем, кто перенёс инфаркт или инсульт. Особенно продукт противопоказан при хроническом панкреатите и холецистите.

Из-за высокой калорийности людям с лишним весом рекомендуется есть не более 15–50 г в день, в зависимости от уровня физической активности. В рацион детей сало можно вводить с 3 лет, начиная с небольших порций.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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