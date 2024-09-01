«Гаражная амнистия» в Татарстане позволила оформить 16 тысяч объектов

С сентября 2021 года, в рамках программы, известной как гаражная амнистия, в Татарстане было зарегистрировано 6834 гаража и 9235 земельных участков, общей площадью около 253 тысяч квадратных метров. Земельные участки, на которых расположены гаражи, должны находиться в государственной или муниципальной собственности.

Закон не распространяется на самовольно возведенные конструкции и подземные гаражи, примыкающие к многоквартирным домам или офисным зданиям, а также на гаражи, построенные после введения в действие Градостроительного кодекса РФ. В соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», позволяющим гражданам бесплатное оформление земельных участков под гаражами, эта инициатива будет действовать до 1 сентября 2026 года.

Кроме того, владельцы гаражей, зарегистрированных в рамках гаражной амнистии, могут рассчитывать на упрощенную процедуру оформления прав на земельные участки. Это особенно актуально для граждан, которые долгое время пользовались своим имуществом без официального документирования. Гаражная амнистия стала необходимой мерой, учитывая растущий интерес к легализации строений и улучшению правового статуса граждан.

На фоне необходимости упрощения процедур оформления недвижимости, региональные власти активно информируют население о действующих возможностях, связанных с программой. Также инициируются мероприятия, направленные на инструктаж владельцев гаражей о необходимых документах и этапах подачи заявлений. Важно отметить, что доступность информации способствует повышению правовой грамотности граждан.