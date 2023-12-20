ФСБ задержала бывшего гендиректора «Газпром Межрегионгаз Казань»

В ходе громкого дела, ФСБ России осуществила операцию по аресту бывшего гендиректора «Газпром Межрегионгаз Казань» Рината Ханбикова и прежнего руководителя ООО «Менделеевсказот» Фирдиса Абдрахманова. Оба подозреваемых были доставлены в Москву специальным рейсом. Данные приводит «Бизнес Online».

По предварительной информации, неизвестно, конкретно за что обвиняется Ханбиков, однако расследование возможно связано с растратой больших сумм, выделенных для строительства завода «Аммоний».



Совместно с Ханбиковым были задержаны и направлены в Москву несколько других лиц, включая Фирдиса Абдрахманова. На данный момент адвокаты задержанных не могут контактировать с подзащитными.