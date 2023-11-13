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Форма «Рубина» была испорчена из-за прорыва трубы в клубе

Форма «Рубина» была испорчена из-за прорыва трубы в клубе

matchtv.ru

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«Рубин» разъяснил, почему футболисты выступали против «Сочи» в зеленой форме.

На базе клуба за день до вылета в Сочи случился прорыв труб, складные помещения с формой и экипировкой были залиты водой. Доступной к матчу оказался только зеленый комплект формы. Поэтому наш клуб вышел с просьбой к «Сочи» о том, чтобы они пошли нам навстречу и позволили сыграть в зеленых цветах. — сообщает пресс-служба «Рубина».

Стоит отметить, что матч был завершен со счетом 2:0 в пользу «Рубина». И на данный момент казанский клуб находится на восьмом месте таблицы РПЛ, имея на счету 22 очка.

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