Финальная серия «Слова пацана» отличается от ранее слитой версии

Концовка заключительной серии сериала «Слово пацана» имеет значительные отличия от ранее слитой в интернет 8-ой серии.

Последняя серия стала доступна сегодня на платформах онлайн-кинотеатров.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что финальная часть сериала выйдет с задержкой, из-за пересъёмок. Но, режиссер Крыжовников опроверг данную информацию.

Восьмая сериала была переснята практически полностью, совпадает лишь сама суть событий. В седьмой серии были изменены лишь несколько кадров.

Сериал «Слово пацана» рассказывает о происходящих событиях в Казани 80-90-х, когда весь город был охвачен молодежными группировками.