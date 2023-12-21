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Финальная серия «Слова пацана» отличается от ранее слитой версии

Финальная серия «Слова пацана» отличается от ранее слитой версии

rbc.ru

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Концовка заключительной серии сериала «Слово пацана» имеет значительные отличия от ранее слитой в интернет 8-ой серии.
Последняя серия стала доступна сегодня на платформах онлайн-кинотеатров.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что финальная часть сериала выйдет с задержкой, из-за пересъёмок. Но, режиссер Крыжовников опроверг данную информацию.

Восьмая сериала была переснята практически полностью, совпадает лишь сама суть событий. В седьмой серии были изменены лишь несколько кадров.

Сериал «Слово пацана» рассказывает о происходящих событиях в Казани 80-90-х, когда весь город был охвачен молодежными группировками.

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