Финал сериала «Слово пацана» выйдет позже запланированной даты
Режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев дали комментарий по поводу утечке 7-8 серий в интернет.
Они порекомендовали не смотреть слитые материалы, так как это черновые варианты работ.
«Если уже посмотрели, то сравните с тем, что мы для вас приготовили», — порекомендовал Крыжовников.
Режиссер добавил, что слитая седьмая серия отличается от оригинала, лишь некоторыми моментами. А восьмая серия принципиально другая и кардинально отличается от слитых и сырых материалов, заявил Крыжовников.
Когда выйдет заключительная серия на данный момент неизвестно.