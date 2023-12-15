Финал сериала «Слово пацана» выйдет позже запланированной даты

Режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев дали комментарий по поводу утечке 7-8 серий в интернет.

Они порекомендовали не смотреть слитые материалы, так как это черновые варианты работ.

«Если уже посмотрели, то сравните с тем, что мы для вас приготовили», — порекомендовал Крыжовников.

Режиссер добавил, что слитая седьмая серия отличается от оригинала, лишь некоторыми моментами. А восьмая серия принципиально другая и кардинально отличается от слитых и сырых материалов, заявил Крыжовников.

Когда выйдет заключительная серия на данный момент неизвестно.