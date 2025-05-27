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Фигурантов дела «Перваков» арестовали в зале Верховного суда Татарстана

Их обвиняют в шести убийствах

pixabay

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Все произошло после того, как присяжные признали их виновными и отказали в смягчении наказания, сообщает БИЗНЕС Online. По требованию прокуратуры обвиняемых направили в следственный изолятор.

В суде присутствовали четыре из шести фигурантов дела. Владислав Мухин уже находился под арестом, двое обвиняемых скончались до начала процесса, а трое — Фирдинат Юсупов, Сергей Сардаев и Леонид Андреев — были на свободе. Сегодня их арестовали прямо в зале суда и отправили в СИЗО.

Их обвиняют в шести убийствах, бандитизме и незаконном хранении оружия. Ранее, в 2013 году, присяжные оправдали этих же лиц по тому же делу, но этот вердикт позже был отменён.

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