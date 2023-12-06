Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Смолов: «Бригада» больше романтизирует бандитизм чем «Слово пацана»

Смолов: «Бригада» больше романтизирует бандитизм чем «Слово пацана»

news.sportbox.ru

Подписаться в Telegram

Федор Смолов дал положительный комментарий по поводу нашумевшего серила «Слово Пацана». Сериал повествует о казанских группировках 80-90х годов.

Нападающий «Динамо» сказал, что сериал ему понравился и он надеется, что фильм не попадет под запрет. Футболист отметил, что конфликты, которые сейчас могут появляться на улицах существовали и раньше. И не совсем правильно связывать их с выходом сериала.

Также футболист подчеркнул, что сериал «Бригада» из 2000-х годов сильнее романтизирует бандитизм, чем кинолента Жоры Крыжовникова.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

Кинобригада Жоры Крыжовникова пересняла финал сериала «Слово пацана»

Интересное в Казани

день назад

В преддверии новогоднего чуда: в Татарстане курсировал полярный экспресс по маршруту Казань-Васильево-Казань

дезинсекция жуковский

Новости Татарстана

день назад

Казанский авиазавод перенес дату выпуска самолетов Ту-214

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Женские секреты: девушки Казани раскрыли деликатные подробности своей жизни

ремонт коробки передач ваз 2114 в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани за 48 млн рублей снесут туберкулезный диспансер

Новости Татарстана

5 часов назад

Проект массовой застройки восточной части Казани вошел в активную фазу

Новости Татарстана

22 часа назад

В Казани планируют запустить жилищные комплексы нового формата

Новости Татарстана

день назад

Новый термальный комплекс появится на Оренбургском тракте в Казани

Новости Татарстана

18 часов назад

Сценарист «Слово пацана» сказал, что сериал рассчитывался на 3 сезона
Лонгриды
2 дня назад

«Убыток в миллиард»: стали известны предварительные причины крупного пожара в Набережных Челнах

«Убыток в миллиард»: стали известны предварительные причины крупного пожара в Набережных Челнах

Новости Татарстана

5 минут назад

Владимир Путин пригласил президента ОАЭ на саммит БРИКС в Казани

Новости Татарстана

20 минут назад

АО «Транснефть — Прикамье» - победитель республиканского этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Новости Татарстана

45 минут назад

Смолов: «Бригада» больше романтизирует бандитизм чем «Слово пацана»

Новости Татарстана

час назад

Еще 353 млн рублей выделят на строительство метро в Казани
«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»
Лонгриды
4 дня назад

«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»

Новости Татарстана

час назад

В связи с проведением осенней призывной кампании 2023 года 384 ВСО СК РФ информирует граждан, в том числе из числа бывших иностранных граждан, получивших гражданство России:

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани стали известны дни бесплатных парковок в 2024 году

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани построят крупнейшую в России систему речных марин

“Мы давно мечтали переехать в свой дом”: семья из Казани рассказала о загородной жизни
Интересное в Казани
6 дней назад

“Мы давно мечтали переехать в свой дом”: семья из Казани рассказала о загородной жизни