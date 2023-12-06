Смолов: «Бригада» больше романтизирует бандитизм чем «Слово пацана»

Федор Смолов дал положительный комментарий по поводу нашумевшего серила «Слово Пацана». Сериал повествует о казанских группировках 80-90х годов.

Нападающий «Динамо» сказал, что сериал ему понравился и он надеется, что фильм не попадет под запрет. Футболист отметил, что конфликты, которые сейчас могут появляться на улицах существовали и раньше. И не совсем правильно связывать их с выходом сериала.

Также футболист подчеркнул, что сериал «Бригада» из 2000-х годов сильнее романтизирует бандитизм, чем кинолента Жоры Крыжовникова.