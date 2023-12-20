«Это шоу буквально вытащило меня из обычного "дня сурка"»: фотограф из Челнов выступила в образе поп-звезды на ТНТ

В субботу, 16 декабря на ТНТ вышел в эфир новый выпуск шоу «Ярче звёзд», в котором

талантливые участники перевоплощаются в своих кумиров, а члены жюри выбирают того,

кто сделал это лучше остальных.



В новом выпуске проекта приняла участие фотограф из Набережных Челнов – Катя

Федукина, которая занимается не только фотографией. Несмотря на то, что у девушки нет

музыкального образования, она часто выступает на концертах от «Школы рока», в

молодежных центрах. Несколько раз Екатерине удавалось выступить на главных

площадках Набережных Челнов, а также в Москве, в качестве музыкального исполнителя.

Свой стиль выступления исполнительница описывает одним словом – непринужденный.

На шоу Катя выступила в образе певицы МакSим с песней «Ветром стать».

«Мне написали по поводу участия в шоу в

личные сообщения. До последнего я была уверена, что это розыгрыш. Организаторы нашли

моё старое видео с кавером на одну из песен МакSим и предложили принять участие “Ярче



вытащило меня из обычного "дня сурка" - дом/работа/дом/ и встряхнуло. Вообще, в моих

мечтах несколько мыслей и желаний стать певицей и композитором, исполнять именно

свои песни - некоторые у меня уже имеются, даже на два альбома хватит», — говорит Катя Федукина».



В каждом выпуске шоу между собой соревнуются 4 команды. В каждой из них – по 3

участника. Совместными усилиями они показывают разные образы одного и того же

исполнителя, продемонстрировав все грани таланта: как собственного, так и их кумира.

Тот, кто справился с этой задачей лучше остальных, получает 500 тысяч рублей, а также

возможность принять участие в суперфинале.

Екатерина не прошла в финал, но, тем не

менее, не огорчилась.