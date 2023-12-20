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«Это шоу буквально вытащило меня из обычного "дня сурка"»: фотограф из Челнов выступила в образе поп-звезды на ТНТ

«Это шоу буквально вытащило меня из обычного "дня сурка"»: фотограф из Челнов выступила в образе поп-звезды на ТНТ

Личный архив Екатерины Федукиной

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В субботу, 16 декабря на ТНТ вышел в эфир новый выпуск шоу «Ярче звёзд», в котором
талантливые участники перевоплощаются в своих кумиров, а члены жюри выбирают того,
кто сделал это лучше остальных.


В новом выпуске проекта приняла участие фотограф из Набережных Челнов – Катя
Федукина, которая занимается не только фотографией. Несмотря на то, что у девушки нет
музыкального образования, она часто выступает на концертах от «Школы рока», в
молодежных центрах. Несколько раз Екатерине удавалось выступить на главных
площадках Набережных Челнов, а также в Москве, в качестве музыкального исполнителя.
Свой стиль выступления исполнительница описывает одним словом – непринужденный.
На шоу Катя выступила в образе певицы МакSим с песней «Ветром стать».

«Мне написали по поводу участия в шоу в
личные сообщения. До последнего я была уверена, что это розыгрыш. Организаторы нашли
моё старое видео с кавером на одну из песен МакSим и предложили принять участие “Ярче

Звезд”. Я решила попробовать свои силы и выйти из зоны комфорта. Это шоу буквально
вытащило меня из обычного "дня сурка" - дом/работа/дом/ и встряхнуло. Вообще, в моих
мечтах несколько мыслей и желаний стать певицей и композитором, исполнять именно
свои песни - некоторые у меня уже имеются, даже на два альбома хватит», — говорит Катя Федукина».


В каждом выпуске шоу между собой соревнуются 4 команды. В каждой из них – по 3
участника. Совместными усилиями они показывают разные образы одного и того же
исполнителя, продемонстрировав все грани таланта: как собственного, так и их кумира.
Тот, кто справился с этой задачей лучше остальных, получает 500 тысяч рублей, а также
возможность принять участие в суперфинале.

Екатерина не прошла в финал, но, тем не
менее, не огорчилась.

«Мне понравилось, что я смогла тронуть своим голосом кого-то из
членов жюри. Было, естественно, печально, но важна не победа, а участие - как бы банально
это ни звучало. В любом случае, эти моменты останутся на страницах дневника души, в
разделе теплых воспоминаний», — поделилась Федукина.

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