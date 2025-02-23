Еще 977 млн рублей направили на строительство второй ветки метро в Казани
Почти 977 миллионов рублей направят на возведение первого участка второй линии метро в Казани. Этот отрезок соединит станции «Фучика» и «Сахарова». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Подрядчик займется строительными и монтажными работами, включая установку оборудования. Согласно смете, в проект также входит возведение котлована для станции «10-й микрорайон» (будущая «Академическая»). Работы должны быть завершены к 1 декабря 2025 года.
Финансирование осуществляется из бюджета Татарстана, а заказчиком выступает республиканский Главстрой.
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