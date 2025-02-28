ЭПУ «Елабугагаз» не проверяло газовое оборудование 2 года и получило штраф

В доме №4 на улице М. Горького в Агрызе на протяжении двух лет не проводилось техническое обслуживание газового оборудования, хотя жильцы исправно оплачивали эту услугу. Однако в некоторых квартирах работы так и не были выполнены.

С жалобой на сотрудников ЭПУ «Елабугагаз» обратилась одна из жительниц. В ходе проверки выяснилось, что на сайте ООО «Газпром трансгаз Казань» отсутствовала информация о графиках технического обслуживания за 2024 год и январь 2025 года.

После запроса инспекции был предоставлен план работ, согласно которому проверка газового оборудования в доме была запланирована на период с 3 по 12 февраля. Однако к моменту проверки Жилищной инспекции эти работы уже должны были быть завершены.

Представители «Елабугагаз» объяснили, что в 2023 году техническое обслуживание в одной из квартир не провели, так как собственника не было дома в назначенные даты – 23 января, 9 и 19 февраля. В подтверждение был предъявлен акт об отсутствии владельца, но при этом не оказалось документов, подтверждающих его отказ от ТО.

Жилищная инспекция Татарстана напоминает, что отсутствие собственника не освобождает от необходимости проведения обслуживания. В таких случаях необходимо согласовать дату и время проверки. У обеих сторон есть обязательства по договору: газовая служба должна выполнять ТО, а жильцы – оплачивать его и пользоваться оборудованием без опасений.

Из-за допущенных нарушений начальника управления ЭПУ «Елабугагаз» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей.