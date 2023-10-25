Елена Ямпольская, депутат ГД от РТ: Законопроект о защите государственного языка внесен

В Госдуму внесен проект федерального закона о защите государственного языкуа от всевозможных заимствований и англицизмов. Одним из авторов стала депутат Госдумы от Татарстана Елена Ямпольская.

"В соавторы я пригласила председателей и представителей комитетов, принимавших участие в заключительном этапе согласования инициативы с заинтересованными ведомствами. А также коллег по нашему комитету, которые активно поддерживали идею борьбы с излишними англицизмами", - прокомментировала она.

Документ зарегистрирован и направлен главе Госдумы на утвердждение, после чего может быть допущен до слушаний.