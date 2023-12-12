Елабужский музей-заповедник принял почти 1 млн человек
kzn.kassir.ru
С января по ноябрь текущего года Елабужский государственный музей-заповедник посетили 966 тысяч человек. Данные приводит генеральный директор комплекса Гульзада Руденко.
Она заявила, что сезон был очень насыщенным. За указанный период Елабужские объекты посетили около 1 миллиона человек почти из 60 городов России и 8 стран мира. Многие из туристов добираются до города на водном транспорте.
Руденко отметила, что в планах до конца года принять еще 40 тыс. человек.
Стоит напомнить, что за прошлый год музей-заповедник посетило 935 тысяч человек.
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