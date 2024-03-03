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Елабуга потратит 175 млн рублей для привлечения туристов

Елабуга потратит 175 млн рублей для привлечения туристов

tur-kazan.ru

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По информации пресс-службы комитета по туризму республики, на развитие туризма в Елабуге было выделено 175 млн рублей. Эти инвестиции направлены в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Планируется провести работы на территории исторического центра города, площадь которого составляет 40 гектаров.

На данный момент на 68 объектах культурного наследия города установлена подсветка, а также в центре появились две смотровые площадки с биноклями, четыре общественных туалета и урны. Вдобавок, улицы города Елабуги украшены арт-объектом «Фонарщик» и памятником Ивану Шишкину.

Для улучшения навигации туристов по городу были установлены специальные информационные щиты, а для развлечения детей запущен туристический паровозик.

Ранее, стало известно, что в казанском аэропорту массово задерживаются вылеты самолетов.

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