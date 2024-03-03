Елабуга потратит 175 млн рублей для привлечения туристов

По информации пресс-службы комитета по туризму республики, на развитие туризма в Елабуге было выделено 175 млн рублей. Эти инвестиции направлены в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Планируется провести работы на территории исторического центра города, площадь которого составляет 40 гектаров.





На данный момент на 68 объектах культурного наследия города установлена подсветка, а также в центре появились две смотровые площадки с биноклями, четыре общественных туалета и урны. Вдобавок, улицы города Елабуги украшены арт-объектом «Фонарщик» и памятником Ивану Шишкину.Для улучшения навигации туристов по городу были установлены специальные информационные щиты, а для развлечения детей запущен туристический паровозик.

Ранее, стало известно, что в казанском аэропорту массово задерживаются вылеты самолетов.