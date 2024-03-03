Елабуга потратит 175 млн рублей для привлечения туристов
tur-kazan.ru
По информации пресс-службы комитета по туризму республики, на развитие туризма в Елабуге было выделено 175 млн рублей. Эти инвестиции направлены в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Планируется провести работы на территории исторического центра города, площадь которого составляет 40 гектаров.
Для улучшения навигации туристов по городу были установлены специальные информационные щиты, а для развлечения детей запущен туристический паровозик.
Ранее, стало известно, что в казанском аэропорту массово задерживаются вылеты самолетов.