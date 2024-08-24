Экспорт сельхозпродукции в Татарстане увеличился до 234 миллионов долларов

С начала этого года республика вывезла сельхозтоваров на сумму, превысившую 234 миллиона долларов, что на 6,5 миллиона долларов больше, чем в тот же период прошлого года.

В сельскохозяйственных организациях прирост оказался чуть выше — 2%. Наибольший рост наблюдается в садах и полях Мензелинского района — более 60%, затем следует Бугульминский район с отрывом свыше 45%, а Агрызский район демонстрирует увеличение почти на треть. Кукморский район, благодаря повышению объемов продаж и цен на товары, заработал 2,8 миллиарда рублей, что на 743 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В Мензелинском районе доходы увеличились на 700 миллионов рублей, в Балтасинском — более чем на 550 миллионов, в Арском — примерно на 400 миллионов, а в Сабинском и Актанышском районах — свыше 300 миллионов рублей.

Рост экспорта сельскохозяйственной продукции в Татарстане стал значимым показателем для республики, подтверждая эффективность работы местных аграриев и адаптацию к рынковым условиям. Экономический рост в отдельных районах демонстрирует, как агросектор может играть ключевую роль в улучшении финансовых показателей и повышении благосостояния населения. Секрет успеха кроется не только в качественных продуктах, но и в разработке современных технологий обработки и хранения товаров.

Кроме того, заметный вклад в увеличение экспорта внесли программы поддержки местных производителей, а также активное участие в выставках и ярмарках, что позволяет расширить зарубежные рынки сбыта. Особенное внимание стоит уделить устойчивым формам ведения сельского хозяйства, что, помимо прибыли, способствует улучшению экологии и сохранению биоразнообразия.