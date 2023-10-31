Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане

Ноябрь в Казани начнется с аномального потепления, пишет "РВ" во ссылкой на доцентра КФУ Тимура Аухадеева.

Циклон уйдет и сменится актициклоном.

"С южными потоками к нам будет поступать теплый воздух, столбики термометра в ближайшие три дня покажут аномально высокие значения. Так, в четверг, 2 ноября, температура воздуха может достигнуть отметки плюс 10—12 градусов, ночные температуры также положительные", — сказал Аухадеев.

Температура воздуха в начале ноября будет примерно на восемь градусов больше климатической нормы. Но уже к ближайшим выходным она вернется к нормативным значениям.