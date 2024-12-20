Экс-главу отдела МЧС РТ осудили за 58 взяток в размере 5 млн рублей

В Татарстане бывший руководитель отдела МЧС Линар Сунгатуллин оказался за решеткой на целых десять лет за взяточничество.

Его действия принесли государству ущерб в размере 5 миллионов рублей.

Согласно материалам дела, Сунгатуллин принимал деньги за лицензии на установку и обслуживание систем пожарной безопасности. Суммы взяток колебались от 10 до 200 тысяч рублей, что наводит на мысль о масштабах его незаконной деятельности.

Несмотря на серьезные обвинения, сам экс-чиновник утверждал, что не имел никакого влияния на процесс экспертизы и выдачи лицензий, так как эти вопросы не входили в его компетенцию. Однако суд остался непреклонен, и теперь Сунгатуллину предстоит провести долгие годы в местах лишения свободы, сообщает РБК.