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Экс-глава Татфондбанка Мусин просит выпустить его на свободу в связи с болезнью

Стоит отметить, что в 2023 году, находясь в СИЗ...

pixabay.com

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Бывший глава Татфондбанка Роберт Мусин подал ходатайство об освобождении от наказания из-за состояния здоровья. Соответствующее заявление было зарегистрировано в Вахитовском районном суде Казани в начале января.

Согласно информации из судебной базы, дело будет рассматривать судья Юрий Арсенюк, который в ноябре прошлого года вынес приговор Мусину. Экс-банкир был осужден на 11 лет колонии за злоупотребление полномочиями на сумму 23 миллиарда рублей в рамках первого уголовного дела. В прошлом году к этому сроку добавили еще 1,5 года за новые факты злоупотреблений. Мусин не признал свою вину. При этом второй приговор еще не вступил в силу, так как он был обжалован самим Мусиным, а также его супругой Лидией Мусиной и компанией «МР Девелопмент».

Стоит отметить, что в 2023 году, находясь в СИЗО, Мусин перенес операцию по замене тазобедренного сустава, и теперь передвигается на костылях. Его адвокат Алексей Клюкин через суд просил освободить Мусина под домашний арест, аргументируя это необходимостью дальнейшего лечения, которое невозможно проводить в условиях следственного изолятора.

Важно подчеркнуть, что из общего срока в 12,5 лет, назначенного по двум приговорам, Мусин провел в СИЗО и под домашним арестом почти 10 лет. Дата заседания по делу об освобождении пока не назначена.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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