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Депутат Казгордумы стал управляющим директором в «Бахетле»

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Бывший гендиректор казанского хлебобулочного завода, Булат Кутдусов, принял решение о переходе в компанию «Бахетле», где он назначен управляющим директором. На предыдущем месте работы в БКК он отработал 14 лет, а теперь его новая задача будет связана с управлением производством на новой фабрике в Зеленодольске. Передает «БИЗНЕС Online», ссылаясь на информацию от самого Кутдусова.

В интервью Кутдусов подчеркнул, что задача по налаживанию производства на новой фабрике представляет собой сложную задачу, которая вызывает у него большой интерес. Он считает этот проект значимым как для города, так и для республики в целом, и выразил уверенность в необходимости успешной его реализации. Кроме того, он подчеркнул, что отношения с «Ак Барс Холдингом» сохранились, и что у него есть возможность вернуться к ним в случае необходимости.


По его словам, переговоры о возможном переходе начались еще в конце прошлого года, однако окончательное решение было принято лишь в январе 2024 года.

Булат Кутдусов отметил, что его основная цель на новой должности — достичь производственной мощности фабрики в Зеленодольске на уровне 30 тонн в сутки до конца текущего года. Он также планирует наладить сотрудничество со всеми федеральными сетями и разработать и расширить ассортимент продукции.

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