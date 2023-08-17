Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Двух татарстанцев внесли в перечень террористов и экстремистов

Двух татарстанцев внесли в перечень террористов и экстремистов

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В список террористов и экстремистов Росфинмониторинга попал, осуждённый аспирант МГУ из Нижнекамска - Азат Мифтахов. Также террористом и экстремистом признали казанца Сергея Новикова.

Напомним, в 2019 году Мифтахов был членом анархистской организации. Тогда его подозревали в изготовлении взрывчатых веществ. Чуть позже, его обвинили в подбрасывании дымовой шашки в офис «Единой России» в Химках и приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Новикова задержали 18 июля 2023 года. Его подозревают в участии в террористической организации и подготовке нападения на танковое училище.

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