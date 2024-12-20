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Двое жителей Бугульмы отравились угарным газом

В Бугульме произошёл инцидент, в результате кот...

Алиса Петрова

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В Бугульме произошёл инцидент, в результате которого двое – 46-летний мужчина и 13-летний подросток – оказались в больнице после того, как провели ночь в квартире с газовой колонкой.

Хотя техническое обслуживание устройства проводилось всего лишь в феврале этого года, проверки показали, что тяга в системе нормальная, датчик функционирует исправно, а утечек газа не обнаружено. Причины отравления остаются загадкой, и газовая колонка временно отключена для дальнейшего расследования.

Тем временем, в Альметьевске жильцы дома No 90 на улице Герцена забили тревогу из-за утечки газа. Аварийная бригада оперативно среагировала и отключила подъезд No4 от газоснабжения. Выяснилось, что причиной проблемы стала негерметичность сварного соединения на стояке. Ремонтные работы уже начались, и после их завершения газоснабжение будет восстановлено, сообщает Татар-Информ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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