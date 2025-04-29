Две пассажирки Kia погибли в ДТП на трассе М12 в Татарстане

На автодороге М12 в Татарстане произошло тяжелое ДТП с участием легкового автомобиля Kia и грузовика Sitrak.

По предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля Kia не соблюдал дистанцию и врезался в движущийся впереди большегруз с полуприцепом.

В результате аварии две пассажирки автомобиля Kia погибли на месте. Следователи установили, что женщины не были пристегнуты ремнями безопасности, что привело к их выбросу из машины при ударе. Водитель и ещё одна пассажирка с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция напоминает водителям о важности соблюдения дистанции и обязательном использовании ремней безопасности всеми пассажирами транспортного средства. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.