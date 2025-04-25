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Два колледжа Татарстана стали победителями проекта «Профессионалитет»

Казанский педколледж и авиационно-технический к...

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Два учебных заведения Татарстана — Казанский педагогический колледж и Казанский авиационно-технический колледж имени Дементьева — вошли в список победителей федерального конкурса проекта «Профессионалитет», сообщает Министерство образования и науки РТ.

В рамках проекта уже в 2025 году на базе этих колледжей будут созданы новые образовательные и производственные кластеры, где студенты смогут не только получать теоретические знания, но и работать с современным оборудованием, участвуя в реальных промышленных проектах. Таким образом, общее число подобных кластеров в республике достигнет 18.

В ведомстве подчеркнули, что новая модель подготовки кадров позволит студентам осваивать профессии с опорой на практику, формируя востребованные работодателями компетенции ещё в процессе обучения. Это особенно важно в условиях растущего спроса на специалистов среднего звена, способных быстро адаптироваться к производственным задачам.

Проект «Профессионалитет» реализуется в рамках национального проекта «Образование» и направлен на перезапуск системы среднего профобразования, сближение колледжей и предприятий и ускорение трудоустройства выпускников. Татарстан остаётся одним из лидеров по внедрению этой модели в России.

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