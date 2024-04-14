Два грузовых парома столкнулись на Волге в Татарстане
kazancat.ru
В Татарстане на реке Волге произошло столкновение двух грузовых паромов вечером 13 апреля недалеко от села Верхний Услон.
По предварительным данным, на момент столкновения на паромах находились как люди, так и автомобили. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, ранее в Татарстане женщина погибла при столкновении легковушки и Камаза.
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