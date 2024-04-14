Два грузовых парома столкнулись на Волге в Татарстане

В Татарстане на реке Волге произошло столкновение двух грузовых паромов вечером 13 апреля недалеко от села Верхний Услон.





Причины и обстоятельства происшествия находятся в стадии выяснения. Прокуратура Приволжского транспортного участка уже начала проверку произошедшего. В случае обнаружения нарушений будут приняты соответствующие меры.По предварительным данным, на момент столкновения на паромах находились как люди, так и автомобили. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее в Татарстане женщина погибла при столкновении легковушки и Камаза.