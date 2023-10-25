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Два человека заживо сгорели в машине после жесткого лобового ДТП в Татарстане

Два человека заживо сгорели в машине после жесткого лобового ДТП в Татарстане

Фото: социальные сети

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Накануне вечером на трассе Казань-Альметьевск случилось лобовое столновение двух авто: Mercedes-Benz и УАЗ. При ударе в отечественном внедорожнике взорвался газовый баллон, обе машины мгновенно вспыхнули.

Все случилось у населенного пункта Кузайкино. Предварительно, водитель иномарки выскочил на встречку, где и столкнулся с УАЗом.
Водитель и пассажир отечественного авто выбраться не смогли, они заживо сгорели. Водитель иномарки доставлен в больницу.

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