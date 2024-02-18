Два человека скончались в столкновении легковушек в Татарстане

В Бавлинском районе произошло трагическое ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.



Исходя из доступной информации, на трассе Казань – Оренбург водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.



В результате аварии жизни лишились водитель и пассажир автомобиля Volkswagen. А те, кто находился в корейском автомобиле, были госпитализированы в Бугульминскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.Для расследования произошедшего на место происшествия был направлен заместитель прокурора Бавлинского района,, при содействии старшего помощника прокурора Республики Татарстан. Также начата проверка соблюдения правил безопасности на дорогах.