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· Артем Акчурин

ДУМ РТ предложило ввести в колониях постное меню для верующих

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В конце 2023 года Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана направило запрос патриарху и главе РПЦ Кириллу с предложением ввести на выбор постное меню для верующих заключенных в исправительных колониях России.

В своем обращении ДУМ указали, что вопрос халяльного питания для заключенных-мусульман имеет критическое значение, и постное меню поможет удовлетворить потребности всех осужденных, независимо от их религиозной принадлежности.

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