ДУМ РТ предложило ввести в колониях постное меню для верующих

В конце 2023 года Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана направило запрос патриарху и главе РПЦ Кириллу с предложением ввести на выбор постное меню для верующих заключенных в исправительных колониях России.

В своем обращении ДУМ указали, что вопрос халяльного питания для заключенных-мусульман имеет критическое значение, и постное меню поможет удовлетворить потребности всех осужденных, независимо от их религиозной принадлежности.