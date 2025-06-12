ДУМ РТ обеспечит более 500 семей жертвенным мясом в Татарстане

ДУМ Татарстана в этом году планирует раздать нуждающимся около 4 тонн жертвенного мяса. В течение недели 1,5 тонны мяса будут переданы более 500 малообеспеченным семьям, включая многодетные, инвалидов, сирот и пожилых людей. Также 300 кг мяса получат шесть социальных учреждений республики.

В 2025 году в Татарстане было организовано 35 мест для обряда жертвоприношения, включая 17 в Казани. Все животные прошли санитарный контроль. В результате жертвоприношений было принесено 11 728 животных.

Источник: Республика Татарстан