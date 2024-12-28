Дубль Галимова помог «Ак Барсу» разгромить «Трактор»

ХК «Ак Барс» провел яркий матч против «Трактора», уверенно одержав победу со счетом 4:0 в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Этот поединок запомнился не только впечатляющим результатом, но и выдающейся игрой Артема Галимова, который стал настоящей звездой встречи, забросив два гола подряд.

Не остались без внимания и другие игроки команды: Дмитрий Яшкин и Николас Петан также отметились результативными бросками, что сделало вклад каждого хоккеиста значительным.

Тем не менее, «Трактор», хоть и потерпел поражение, с 52 очками после 40 игр продолжает удерживать вторую позицию в таблице Востока. События на льду обещают еще много захватывающих матчей, сообщает Metaratings.