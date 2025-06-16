Дожди в Татарстане продлятся до конца недели

До конца недели Татарстан останется под влиянием большого и малоподвижного циклона. Ожидаются дожди, грозы и град. Дневная температура будет колебаться между 21 и 25 градусами тепла, а ночью она может опуститься до 9 градусов. Такой прогноз озвучил гидрометцентр республики.

По словам синоптиков, ночь накануне принесла в республику влияние циклона. В некоторых районах прошли дожди, местами наблюдались грозы и град. В течение дня также сохранялись осадки и туман, а температура воздуха днем составила от 16 до 22 градусов.

17 июня Татарстан окажется в тыловой части циклона, и дожди продолжатся. Ожидаются осадки с грозами и градом, а также порывы ветра до 15–18 м/с. Ночью температура будет от 9 до 14 градусов, а днем она составит 19–24 градуса. В отдельных районах возможен туман.

18 и 19 июня дожди будут идти в восточной и южной частях республики. На западе осадки не ожидаются. Ночью температура опустится до 9–14 градусов, а днем будет теплеть до 18–24 градусов.

В конце недели в регион вновь зайдет циклон с запада, и в Татарстане возможны небольшие дожди. Днем температура воздуха не превысит 16–21 градус, что на 3–5 градусов ниже нормы.

Напомним, что в прошлые выходные в регионе прошли сильные ливни, и шквальный ветер повредил крыши шести частных домов и других построек. Порывы ветра достигали 17 м/с, срывая деревья в двух районах и Казани. На прошлой неделе Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, сообщил, что в ближайшие дни ливни, грозы и сильный ветер охватят 8 российских регионов, включая Татарстан.

Источник: БИЗНЕС Online