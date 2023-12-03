Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Долгострои на берегу Казанки теперь легальны

Долгострои на берегу Казанки теперь легальны

digroup.pro

Подписаться в Telegram

VIP апартаменты, строительство которых было начаты еще до проведения Универсиады в 2013 году, все это время считались самовольными постройками. Спустя 10 лет их смогли легализовать и разрешили строительство восьми из них.

Весной текущего года, городское исполнительное управление подало иск против застройщика с требованием сноса самовольной застройки. Однако компания «Кварт» (они и есть застройщики), заявила, что находится в процессе получения разрешительной документации.

И вот, документы готовы, и теперь самовольное строительство не подвергается угрозе сноса. Напомним, что эти здания планируют ввести в эксплуатацию к саммиту БРИКС, который пройдёт в Казани летом 2024 года.

Заказчиком проекта выступает компания Kravt Invest под руководством Тимура Зайнутдинова, зятя Равиля Зиганшина.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

7 часов назад

Мэр Набережных Челнов дал комментарий по поводу пожара на рынке

Новости Татарстана

день назад

Трек челнинской артистки возглавил мировой хит-парад Shazam

фирма травила травля тараканов

Новости Татарстана

день назад

Скончалась мама гендиректора КАМАЗа

Полезное

2 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

стоимость монтажа греющего кабеля на кровле в Москве

Новости Татарстана

день назад

Саундтрек к сериалу «Слово пацана» возглавил мировой чарт Shazam

Новости Казани

день назад

«Ак Барс» завершит чемпионат КХЛ во Дворце спорта

Новости Татарстана

6 часов назад

«Любая критика идет в нашу пользу»: режиссер сериала «Слово пацана» высказал свою позицию

Новости Татарстана

22 часа назад

Площадь челнинского пожара увеличилась до 7 тысяч квадратов
Лонгриды
час назад

«Убыток в миллиард»: стали известны предварительные причины крупного пожара в Набережных Челнах

«Убыток в миллиард»: стали известны предварительные причины крупного пожара в Набережных Челнах

Новости Татарстана

час назад

Долгострои на берегу Казанки теперь легальны

Новости Татарстана

час назад

В Набережных Челнах «Камаз» начал устанавливать зарядные станции для электромобилей

Новости Татарстана

6 часов назад

«Любая критика идет в нашу пользу»: режиссер сериала «Слово пацана» высказал свою позицию

Новости Татарстана

7 часов назад

Мэр Набережных Челнов дал комментарий по поводу пожара на рынке
«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»
Лонгриды
2 дня назад

«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»

Новости Татарстана

11 часов назад

Для бойцов СВО из Татарстан был проведен телемост для связи с родными

Новости Татарстана

11 часов назад

Турпоток в Татарстане преодолел отметку в 4 млн человек

Новости Татарстана

11 часов назад

В Набережных Челнах был ликвидирован пожар площадью 6,8 тыс.кв.м
"Во время процедуры пациент ничего не чувствует": имплантолог из Казани рассказал о новых методах безболезненного восстановления зубов
Интересное в Казани
4 дня назад

"Во время процедуры пациент ничего не чувствует": имплантолог из Казани рассказал о новых методах безболезненного восстановления зубов