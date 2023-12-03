Долгострои на берегу Казанки теперь легальны

VIP апартаменты, строительство которых было начаты еще до проведения Универсиады в 2013 году, все это время считались самовольными постройками. Спустя 10 лет их смогли легализовать и разрешили строительство восьми из них.

Весной текущего года, городское исполнительное управление подало иск против застройщика с требованием сноса самовольной застройки. Однако компания «Кварт» (они и есть застройщики), заявила, что находится в процессе получения разрешительной документации.

И вот, документы готовы, и теперь самовольное строительство не подвергается угрозе сноса. Напомним, что эти здания планируют ввести в эксплуатацию к саммиту БРИКС, который пройдёт в Казани летом 2024 года.

Заказчиком проекта выступает компания Kravt Invest под руководством Тимура Зайнутдинова, зятя Равиля Зиганшина.