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· Артем Акчурин

До -32 градусов ожидается в Казани этой ночью

До -32 градусов ожидается в Казани этой ночью

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С вечера на утро 7 декабря в Казани и на территории РТ ожидается понижение температуры от -25 до -28 градусов. Местами ожидается туман. О данных сообщает Гидрометцентр республики.

Кроме того, МЧС РТ сообщает о ночном понижении температуры воздуха местами по республике до -32 градусов. На дорогах возможно гололедица.

Стоит отметить, что ранее предупреждалось что по республике будут аномальные похолодания, при которых температура может опуститься до -34 градусов.

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