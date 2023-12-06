До -32 градусов ожидается в Казани этой ночью

С вечера на утро 7 декабря в Казани и на территории РТ ожидается понижение температуры от -25 до -28 градусов. Местами ожидается туман. О данных сообщает Гидрометцентр республики.

Кроме того, МЧС РТ сообщает о ночном понижении температуры воздуха местами по республике до -32 градусов. На дорогах возможно гололедица.

Стоит отметить, что ранее предупреждалось что по республике будут аномальные похолодания, при которых температура может опуститься до -34 градусов.