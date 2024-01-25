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· Артем Акчурин

До 2025 года продлили ограничение движения по улице Дубравной в Казани

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В Казани еще на один год продлили ограничение движения по улице Дубравной. Речь идет об участке трассы между домами №14 и №28. Распоряжение было опубликовано в сборнике документов и правовых актов.

Напомним, что дорога была ограничена еще с июня прошлого года и ее должны были открыть 8 февраля 2024 года. Новое ограничение будет действовать до 8 февраля 2025 года.

Отметим, что движение перекрыто из-за проведения строительных работ.

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