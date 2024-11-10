До 15 ноября прожлен прием заявок на премию «Студент года Татарстана»
В Татарстане продлили срок подачи заявок на участие в престижной премии «Студент года Татарстана». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства по делам молодёжи РТ.
Теперь у участников есть возможность подать документы до 15 ноября. В этом году победителей будут выбирать в 20 номинациях.
Министр по делам молодёжи Татарстана Ринат Садыков сообщил, что лауреат, получивший Гран-при, сможет учиться в любом университете мира.
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