До 15 ноября прожлен прием заявок на премию «Студент года Татарстана»

В Татарстане продлили срок подачи заявок на участие в престижной премии «Студент года Татарстана». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства по делам молодёжи РТ.

Теперь у участников есть возможность подать документы до 15 ноября. В этом году победителей будут выбирать в 20 номинациях.

Министр по делам молодёжи Татарстана Ринат Садыков сообщил, что лауреат, получивший Гран-при, сможет учиться в любом университете мира.