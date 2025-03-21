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Для школ Татарстана закупят более 3000 макет гранат

Согласно документации, подрядчику предстоит пер...

Екатерина Елисеева

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В учебные заведения Татарстана планируют поставить макеты гранат для учебных целей — информация об этом размещена в тендере на портале госзакупок.

Закупку организует Министерство образования и науки республики. Эти макеты предназначены для кабинетов, где проходят занятия по предмету «Основы безопасности и защиты Родины». Поставка проходит в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям».

Согласно документации, подрядчику предстоит передать четыре разновидности учебных гранат — РДГ-5, Ф-1, РГН и РГО. Каждого типа требуется от 700 до 800 штук, всего — 3109 макетов. Все они должны быть абсолютно безопасными: без каких-либо взрывных элементов и детонаторов. Поставка должна осуществляться в неповреждённой заводской упаковке в течение 90 дней после подписания контракта.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 марта. За выполнение условий контракта предусмотрена выплата свыше 8 миллионов рублей. Также в рамках данного проекта планируется приобрести аптечки и инструменты для занятий по технологии.

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