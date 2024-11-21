Для самозанятых из Казани пройдет интенсив с подарками

В Республике Татарстан запускается новый обучающий онлайн-курс, названный «Я — самозанятый». Этот курс предназначен для курьеров и водителей такси, оформленных как самозанятые, и предлагает не только возможность повысить профессиональные компетенции, но и выиграть ценные призы. Участники смогут претендовать на велосипеды, топливные сертификаты, а также на главный приз — электровелосипед с запасом топлива на 1000 литров. Программа организована Центром «Мой бизнес» и поддерживается Министерством экономики Татарстана в рамках национального проекта для поддержки малого и среднего предпринимательства.

Запись на курс открыта до 30 ноября. В рамках курса предусмотрено пять онлайн-лекций, проводимых признанными экспертами, которые поделятся знаниями о нюансах самозанятости, перспективах развития в этой области и необходимых навыках для достижения успеха в профессии.

Для участия в финальном розыгрыше призов необходимо будет прослушать весь курс и успешно выполнить заключительное тестирование. Награждение победителей запланировано на 18 декабря в ходе торжественной церемонии.

Курс разработан с учетом гибкости в обучении, предоставляя доступ к материалам в любое удобное время. Вся информация о курсе и процедуре регистрации доступна на официальном сайте организаторов.

Программа является частью широкомасштабной инициативы по стимулированию предпринимательской активности и самозанятости в Татарстане, осуществляемой под эгидой местного Министерства экономики.