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Для поддержки семей Татарстана НКО РТ получили гранты на 53 млн рублей

На реализацию проектов по поддержке семей в Тат...

Даниил Мурзов

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На реализацию проектов по поддержке семей в Татарстане выделили гранты на впечатляющую сумму 53 миллиона рублей. Эти средства стали результатом успешного участия в республиканских и федеральных грантовых конкурсах.

Зиля Валеева, председатель Общественной палаты РТ, с гордостью сообщила о том, что в этом году пять инициатив получили финансирование в размере примерно 5 миллионов рублей, направленных на профилактику социально негативных явлений среди молодежи.

Юлия Абдреева, заместитель министра труда, занятости и соцзащиты РТ, акцентировала внимание на важности взаимодействия всех НКО в сфере семейной помощи. Она отметила, что ежегодно около 6 тысяч детей получают необходимую поддержку через эти организации, что помогает им социализироваться и овладевать основами повседневной жизни. Эта совместная работа не только укрепляет семьи, но и создает основу для более светлого будущего наших детей, сообщает Татар-Информ.

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