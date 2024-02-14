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Для города на Ямале создали геопортал

Для города на Ямале создали геопортал

Администрация г. Ноябрьск.

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МегаФон разработал многофункциональный геопортал промышленной зоны Ноябрьска для администрации города. Он позволит оптимизировать работу муниципальных структур и более эффективно принимать управленческие решения.

Благодаря созданной цифровой копии промышленной зоны администрация Ноябрьска сможет выявить нецелевое использование земель, определить, какие объекты построены без разрешения, оценить перспективы строительства новых, а также вести контроль за стройплощадками. В дальнейшем администрация города намерена создать цифровую 3D-модель всей территории Ноябрьска, которая будет включать жилые кварталы и инфраструктуру: ЖКХ, транспорт, социальные объекты.

Промышленная зона в Ноябрьске составляет практически половину (44,3%) от всей территории города - 17,2 кв.км. В ней расположены крупные нефтегазовые и обрабатывающие предприятия. Для создания цифровой копии промзоны была проведена аэрофотосъемка объектов и местности, а также интегрирована информация из Единой картографической системы (ЕКС) Ямало-Ненецкого автономного округа, ресурсов Роскадастра и Росреестра. В результате МегаФоном разработана цифровая платформа в виде 3D-карты, которая содержит базы данных об объектах недвижимости, земельных участках, наземных и подземных коммуникациях, транспортной инфраструктуре, объектах с особыми условиями использования. По запросу пользователя цифровой портал способен выдавать и визуализировать необходимый набор данных в режиме реального времени.

«МегаФон обладает большой цифровой экспертизой и технологическими возможностями для создания виртуальной копии городского пространства. Технология цифрового двойника на основе больших данных является эффективным и инновационным инструментом для анализа и планирования городской инфраструктуры. Уверен, что наше цифровое решение поможет партнерам в Ноябрьске выйти на новый уровень управления и создания комфортной городской среды», — прокомментировал директор по национальным проектам МегаФона Александр Калошин.

«3D-карта помогает решать ряд важных для нашего муниципалитета задач, сокращая в разы время на запросы профильной информации в ведомствах. К примеру, перед глазами сотрудника управления экономического развития находится вся информация для детальных переговоров с потенциальными инвесторами, чтобы подобрать земельный участок, отследить охранные зоны и коммуникации на площадке. Руководство муниципалитета увидело большой потенциал в проекте и намерено развивать его возможности и площадь покрытия 3D-карты. Так, в 2024 году будет отснят подробный ортофотоплан жилых кварталов Ноябрьска и подключены все необходимые рабочие слои», — поделился заместитель главы города Ноябрьска Сергей Горбачев.

Цифровой двойник города или района — это точная 3D-модель местности. Её используют для планирования и мониторинга жилых, промышленных и социальных объектов.

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