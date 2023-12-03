Для бойцов СВО из Татарстан был проведен телемост для связи с родными

Работники военно-политической работы российских войск «Центр» в зоне СВО организовали телемост для бойцов с их семьями из Татарстана. Связь проходила по защищенной видеоконференцсвязи. Данные приводит РБК.

Семьи бойцов могли выйти на связь на территории военкомата, а солдаты в районах тыловой зоны. По итогам мероприятия военные смогли пообщаться со своими близкими, увидеть своих родных и рассказать о себе.

В заключение мероприятия для солдат выступила концертная бригада ЦВО, котороя исполнила военную песню «Катюша».