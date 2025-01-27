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Директора татарстанской фирмы обвинили в уклонении от налогов на 183 млн рублей

Также выяснилось, что директор компании изготов...

Екатерина Елисеева

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Прокуратура Татарстана направила в суд дело против 43-летнего руководителя компании «Все для дорожного строительства». Его обвиняют по ч. 2 ст. 199 и ч. 1 ст. 187 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, с июля 2021 года по март 2022 года обвиняемый предоставлял налоговой службе ложные данные о сделках с 10 фирмами, что позволило ему уклониться от уплаты НДС на сумму более 183 миллионов рублей.

Также выяснилось, что директор компании изготовил поддельные документы о переводе средств, благодаря которым вывел со счетов предприятия более 18 миллионов рублей.

На время следствия мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Прокуратура предъявила гражданский иск о возмещении ущерба.

В ходе расследования было арестовано имущество обвиняемого: автомобиль, активы компании стоимостью свыше 187 миллионов рублей, а также имущество связанных с ним лиц на сумму около $18 тысяч и 14 миллионов рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в Высокогорском районном суде.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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