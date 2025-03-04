Директор татарстанской фирмы задолжал 46 сотрудникам 6 млн рублей

По версии следствия, с декабря 2023 года по май 2024 года руководитель ООО «НМИ» не выплачивал заработную плату 46 своим сотрудникам, в результате чего образовалась задолженность на сумму более 6 млн рублей.

В ходе следственных мероприятий были собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность руководителя к совершению преступления. Под давлением этих доказательств фигурант полностью погасил задолженность по зарплате перед работниками. В связи с полным возмещением ущерба уголовное дело было прекращено.

Сотрудники следственного управления напоминают, что дело было прекращено по нереабилитирующему основанию, и работодателям следует избегать ситуации, когда вмешательство правоохранительных органов становится необходимым.