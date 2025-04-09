Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец высказалась о шоу «Мама в 16»

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец внов...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец вновь выразила несогласие с проведением уроков полового воспитания. В интервью Вячеславу Манучарову в программе «Эмпатия Манучи» она пояснила свою позицию, сославшись на телешоу «Мама в 16».

По её мнению, объяснять подросткам, как пользоваться контрацепцией, должны родители, а не школа. Шоу она назвала формой пропаганды и усомнилась в том, что его участницы не знают, откуда берутся дети. Волынец добавила, что знание не всегда ведёт к правильным поступкам — многие пренебрегают им до тех пор, пока не столкнутся с последствиями.

Она также считает, что подросткам можно прививать установку на целомудрие до брака. При этом призналась, что выросла в эпоху сексуальной свободы, когда свободные отношения считались нормой и редко вызывали осуждение, пишет 116.ру.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

16 часов назад

«Мы не просим роскоши — просто хотим доехать до дома»: казанцы требуют внимания к разбитой улице

Новости России

час назад

В июле под Ульяновском пройдет пляжный IT-фестиваль

гели от клопов самые эффективные

Не у нас

21 час назад

В Пятигорске скорую остановили из-за кортежа чиновника

Новости Казани

день назад

18-летняя Камила Валиева из Казани начала встречаться с 32-летним хоккеистом

стерилизация французского бульдога в Москве

Новости Казани

день назад

Водителя «ГАЗели» зажало в кабине после аварии под Казанью

Не у нас

день назад

Из-за одного ледника миру угрожает бедствие

Новости Татарстана

день назад

Предпенсионерам в Татарстане рассказали, какие льготы им положены

Новости Татарстана

23 часа назад

22-летняя Загитова снялась на фото с Ротенбергом, поздравив его с днем рождения
Не у нас
день назад

Казанский «Ак Барс» прошёл в четвертьфинал Кубка Гагарина

Победу «барсам» принес....

Не у нас

35 минут назад

Эксперты заявили, что слепая вера в ИИ может замедлить развитие науки

Интересное в Казани

день назад

От пюре до котлет: рассказываем, когда и как начать прикорм, чтобы не навредить малышу

Новости Татарстана

час назад

Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец высказалась о шоу «Мама в 16»

Не у нас

час назад

Палеонтологи заявили, что динозавры не могли вымереть до падения астероида
В Нижнекамске девушка ранила парня во время ссоры
Новости Татарстана
час назад

В Нижнекамске девушка ранила парня во время ссоры

Не у нас

3 часа назад

В Казани из-за отправления людей закрылся ресторан «ИльМар сити»

Не у нас

3 часа назад

Ученые перечислили 3 вероятных сценария вымирания человечества

Не у нас

3 часа назад

Геологов встревожил «пончик» в ядре Земли
Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощем? 6 простых рецептов для казанцев