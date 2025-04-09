Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец высказалась о шоу «Мама в 16»

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец вновь выразила несогласие с проведением уроков полового воспитания. В интервью Вячеславу Манучарову в программе «Эмпатия Манучи» она пояснила свою позицию, сославшись на телешоу «Мама в 16».

По её мнению, объяснять подросткам, как пользоваться контрацепцией, должны родители, а не школа. Шоу она назвала формой пропаганды и усомнилась в том, что его участницы не знают, откуда берутся дети. Волынец добавила, что знание не всегда ведёт к правильным поступкам — многие пренебрегают им до тех пор, пока не столкнутся с последствиями.

Она также считает, что подросткам можно прививать установку на целомудрие до брака. При этом призналась, что выросла в эпоху сексуальной свободы, когда свободные отношения считались нормой и редко вызывали осуждение, пишет 116.ру.