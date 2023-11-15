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· Артем Акчурин

Дети из Татарстана поехали в лагеря по купленным сертификатам

Дети из Татарстана поехали в лагеря по купленным сертификатам

soglasie.com

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В РТ обладателями путевок на черное море стали ребята с поддельными сертификатами о победах в конкурсах и олимпиадах. Об это доложил заместитель начальника Управления главы республики по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.

На момент анализа документов, было замечено, что подобные грамоты, можно приобрести в интернете за 200-300 рублей.

А уже на основе этих достижений принималось решение о том, кто поедет на отдых, добавил Гаязов.

По мнению министра, для того чтобы в будущем избежать подобных ситуаций, к следующему году будет запущена информационная система «Молодежь Татарстана». В эту систему будут загружены все детские лагеря республики, а родители смогут отслеживать статус получения путевки на бюджетной основе.

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