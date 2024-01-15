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· Артем Акчурин

Десятки домов в Нижнекамске остались без горячей воды

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В Нижнекамске 22 дома остались без горячей воды. Причиной тому стало устранение дефекта на трассе. О подробностях сообщили авторы сообщества «Нижнекамск ВКурсе» в соцсети «ВКонтакте».

Ограничение водоснабжения зафиксировано на улицах Сююмбике (дома №77 и 79), Чишмале (№1, 2, 3,4, 4Б), Менделеева (№47 и 55), Студенческая (№8, 8Б, 10, 10Б, 12, 14), Мурадьянова (№2), а также на проспектах Мира (№89 и 95), Строителей (№51 и 53), Вахитова (№32), Шинников (№43).

Кроме того, отсутствие перепада давления и циркуляции горячего водоснабжения было зафиксировано в нескольких домах из-за проблем с ветхим и засоренным трубопроводом.

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